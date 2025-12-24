Haberler

Yolun karşı tarafına geçmek isterken 2 aracın çarptığı adam hayatını kaybetti

Yolun karşı tarafına geçmek isterken 2 aracın çarptığı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kamalı, iki aracın çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişi, iki aracın karıştığı feci kazada hayatını kaybetti.

Kaza, sabah erken saatlerde Siverek- Şanlıurfa kara yolu hastane kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis lojmanlarında kalorifer ateşleyicisi olarak görev yapan Mehmet Kamalı (50), Siverek Devlet Hastanesi istikametine gitmek üzere yaya geçidi ve üst geçit bulunmayan bir noktadan yolun karşı tarafına geçmek istedi. O esnada Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Abduvabi E. (55) idaresindeki 41 U 2062 plakalı otomobil, Kamalı'ya sağ ayna kısmından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kara yoluna düşen Mehmet Kamalı'ya aynı yönde arkadan gelen İhsan Ç. (39) yönetimindeki 44 ADE 917 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 50 yaşındaki Mehmet Kamalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis lojmanlarında çalıştığı öğrenilen Kamalı'nın vefatı mesai arkadaşlarını ve ailesini yasa boğarken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
