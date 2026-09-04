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Siverek'te 25 Yıl Ceza ile Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Siverek'te 25 Yıl Ceza ile Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç., İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma ekiplerince teslim alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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