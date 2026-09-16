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Siverek’te 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Siverek’te 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'nin Siverek ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan N.K., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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