Siverek’te 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
+16 sitede yayında
Güncelleme:
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'nin Siverek ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan N.K., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı