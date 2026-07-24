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Siverek'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Siverek'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrilerek takla attı. Kazada Hamza Kesik, Safiye Kesik ve Mizgin Kesik hayatını kaybetti, sürücü İ.K. yaralandı. Olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. (27) yönetimindeki 42 KZ 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek defalarca takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hamza Kesik (51), Safiye Kesik (53) ve Mizgin Kesik'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İ. K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Meydana gelen trafik kazası, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin şarampole savrularak takla attığı anlar yer aldı. Kaza haberini alan hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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