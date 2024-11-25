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Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Sonucu Koyunlar Telef Oldu

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Sonucu Koyunlar Telef Oldu
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Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde 300 koyun ve 50 keçinin arazide mahsur kalmasına sebep oldu. Hayvanların bir kısmı soğuktan donarak telef olurken, sürü sahibi sosyal medyada yardım çağrısında bulundu.

Sivas'ta yoğun kar yağışı sonucu arazide mahsur kalan onlarca koyun telef oldu.

Sivas'ta dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yoğun kar nedeniyle 300 koyun ve 50 keçi arazide mahsur kaldı. Koyun ve keçilerin bir kısmı soğuktan donarak telef olurken, sürü sahibi soğuktan donmak üzere olan koyunlardan bazılarını telef olmadan önce kesti. Arkadaşının kalan sağ koyunlarının telef olmaması için yardım isteyen vatandaş, sosyal medyada açtığı canlı yayında "Allah rızası için herkes yardıma gelsin. Hayvanlar hep telef olmuş, bari sağ kalanlar kurtulsun. Yollar açık. Bu Müslüman malı kalanları da ölmesin" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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