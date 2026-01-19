Yoğun kar ilçeyi esir aldı, Kayseri-Malatya yolu trafiğe kapatıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri- Malatya kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, olumsuzluklara yol açtı. İç Anadolu'yu Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Kayseri-Malatya kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü kara yolunda araç trafiği geçici olarak kapatıldı. Kapatılan yol nedeniyle Gürün ilçesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler yolun tekrar açılmasını beklediklerini ifade etti. - SİVAS