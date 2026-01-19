Haberler

Yoğun kar ilçeyi esir aldı, Kayseri-Malatya yolu trafiğe kapatıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Kayseri-Malatya kara yolunda trafiğin durmasına neden oldu. Karayolları ekipleri yol açma çalışmaları sürdürürken, araç kuyruğu 2 kilometreyi buldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri- Malatya kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, olumsuzluklara yol açtı. İç Anadolu'yu Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Kayseri-Malatya kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü kara yolunda araç trafiği geçici olarak kapatıldı. Kapatılan yol nedeniyle Gürün ilçesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler yolun tekrar açılmasını beklediklerini ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
