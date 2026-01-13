Haberler

Köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Savcun köyünde kalp hastası kadın için ambulans talep edildi. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yolu açarak ambulansın kadına ulaşmasını sağladı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye rahatsızlanan kadın hasta için ekipler seferber oldu.

Sivas'ta dün akşam saatlerinden bu yana etkisini gösteren kar yağışı, kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Savcun köyünde kalp hastası kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, ambulans talep etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen ambulans için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri seferber oldu. Karla kaplanan yolu iş makinesi ile açan ekipler, ambulansın rahatsızlanan kadına ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle kentte 871 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
