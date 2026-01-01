Sivas'ta adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi tutuklandı

Sivas'ta yılbaşı gecesi 18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Cadde üzerinde yürüyen Baran Kırmıt ile 20 yaşındaki E.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., Kırmıt'ı göğsünden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Baran Kırmıt, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A., adliyeye sevk edildi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS