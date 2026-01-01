Haberler

Sivas'ta adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta yılbaşı gecesi bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Sivas'ta yılbaşı gecesi 18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Cadde üzerinde yürüyen Baran Kırmıt ile 20 yaşındaki E.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., Kırmıt'ı göğsünden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Baran Kırmıt, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A., adliyeye sevk edildi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü