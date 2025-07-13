Sivas'ta Yangın: 5 Odunluk ve 1 Samanlık Küle Döndü

Sivas'ta Yangın: 5 Odunluk ve 1 Samanlık Küle Döndü
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Sivas'ın Zara ilçesinde çıkan yangında 5 odunluk, 1 samanlık ve 9 dönüm arazi yanarak yok oldu. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Sivas'ta çıkan yangında 5 odunluk, 1 samanlık ve 9 dönümlük arazi küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Zara ilçesi Reşitpaşa Mahallesi'nde bulunan bir odunlukta çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan diğer odunluklar ve samanlığa sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 odunluk, 1 samanlık ve 9 dönüm arazi yanarak küle döndü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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