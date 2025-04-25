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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Sivas'ta polis ekipleri durdurdukları araçta 5 kilo 100 gram esrar ele geçirirken, uyuşturucu madde taşıyan 2 kişi tutuklandı. Emniyet, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Sivas'ta polis ekipleri durdurdukları araç içerisinde yaptıkları aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi taşıyan 2 kişi tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir araç, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suşehri ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Araç içerisindeki 2 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak; narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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