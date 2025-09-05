Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta düzenlenen operasyonda üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde 28 Ağustos tarihinde ortak bir operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda 3 parça halinde toplam 18 bin 512 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ve 5 adet ecstacy hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında TCK 188. madde kapsamında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve TCK 191. madde kapsamında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, narkotik madde ticareti, sevki veya kullanımına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - SİVAS