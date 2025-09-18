Haberler

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1.795 Hap Ele Geçirildi

Sivas'ta yapılan operasyonda, bir şahsın evinde bin 795 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahsın tutuklandığı bildirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada bin 795 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeye yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Eylül'de tarihinde yürütülen çalışmada 1 kişi yakalandı. Şahsın üzerinde ve evde yapılan arama sonucunda bin 795 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayda yakalan şahıs hakkında Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçundan işlem yapıldı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak; narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi. - SİVAS

