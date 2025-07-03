Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları: 56 Şüpheli Yakalandı

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Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalanırken, toplamda 1 kilo 643 gram esrar, 913 adet sentetik ecza, 62 gram metamfetamin ve 5 gram bonzai ele geçirildi.

Sivas'ta son bir ay içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik polisleri, Haziran ayı içerisinde kent genelinde birçok operasyon düzenledi. 1-31 Haziran tarihleri arasında yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 643 gram esrar, 913 adet sentetik ecza, 62 gram metamfetamin ve 5 gram da bonzai ele geçirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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