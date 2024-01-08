Sivas'ta usulsüz avlanan avcılara yasal işlem uygulandı

Sivas'ta usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem uygulanırken 6 adet Kınalı Keklik ve 1adet Çil Keklik telef olmuş halde ele geçirildi.

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan denetimler devam ediyor. Geçtiğimiz gün ekipler tarafından Sivas'ın Kangal, Divriği ve Gürün ilçelerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 ilçede toplamda 73 avcı kontrol denetlendi. Yapılan kontrollerde 4 avcının usulsüzce avlandığı ortaya çıktı. 4 avcıya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı. 4 avcıdan 6 adet Kınalı Keklik ve 1adet Çil Keklik telef olmuş halde ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen telef hayvanları imha edildi. - SİVAS