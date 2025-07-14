Sivas'ta Traktör Yüklü Kamyonet Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Sivas'ta Traktör Yüklü Kamyonet Şarampole Uçtu: 3 Yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, traktör yüklü bir kamyonetin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör yüklü kamyonetin şarampole uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Suşehri ilçesi Polatderesi mevkiinde meydana geldi. E.E. idaresindeki 58 ACP 197 plakalı üzerinde yüklü olan traktör kamyonet, Suşehri'nden İmranlı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü E.E. ile araçta yolcu olarak bulunan D.B. ve T.B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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