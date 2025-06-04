Sivas'ta Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Dağıtımı

Sivas'ta Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Dağıtımı
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, artan traktör kazalarını önlemek amacıyla çiftçilere reflektör dağıttı. Proje, traktör sürücülerinin bilinçlenmesini amaçlıyor.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, artan traktör kazalarını önlemek amacıyla çiftçilere reflektör dağıttı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte traktör kullanımının arttığı Sivas'ta kazalar da beraberinde arttı. Son bir haftada traktör kazaları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği kentte İl Jandarma Komutanlığı örnek bir projeye imza attı. 'Reflektör tak, bir ışık ol, görünür ol' sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde kırsalda yaşayan çiftçilere reflektör dağıtımı yapıldı. Kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Karayün köyünde yapılan reflektör dağıtım törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve köylüler katıldı.

"Traktörlerimizde reflektörler yoksa trafik kazalarına davetiye çıkarıyor"

Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Şüphesiz önemli bir farkındalık projesi. Bu projeyle bizim amacımız traktör sürücülerimizi bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve özellikle de traktör römorklarına reflektör takımı konusunda onları aydınlatmak. Sivas'ımız geniş bir coğrafya ve bu coğrafyada vatandaşlarımız büyük ölçüde tarımsal faaliyetler ile uğraşıyor. Tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez unsuru traktör. Özellikle yaz aylarında hasat dönemlerinde trafik yoğunluğu yollarda büyük ölçüde artış gösteriyor ve eğer bu traktörlerimizde bu reflektörler yoksa buda trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Gerçekten reflektör takılmamasından kaynaklanan trafik kazaları ve traktörlerin karıştığı trafik kazaları bir hayli fazla. İşte biz bu projemizde bu trafik kazalarının traktörlerin karıştığı trafik kazalarının bir nebze önüne geçmek istiyoruz. Ben inanıyorum ki bu projemizde traktör sürücülerimiz daha çok bu konuda bilgilenecekler bilinçlenecekler ve bu kurallara uymak konusunda daha hassasiyet gösterecekler" dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri traktörlere reflektörleri takarak kazasız günler diledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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