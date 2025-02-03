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Sivas'ta Trafik Kazasında Yaralı Sedye Üzerinden Düştü

Sivas'ta Trafik Kazasında Yaralı Sedye Üzerinden Düştü
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Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye taşınan bir yaralı, sedyeden düşerek acil serviste zor anlar yaşadı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün 7 kişinin yaralandığı trafik kazasında, ambulansla hastaneye taşınan bir yaralı acil servise alınırken sedyeden düşürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas- Ankara karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. 7 kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastaneye nakledildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledilen bir yaralı, ambulanstan indirilirken sedyeden düşürüldü. Kanlar içerisindeki yaralının düşmenin etkisiyle canı yanarak bağırdığı görüldü. Yaralı tekrar sedyeye konularak tedavi için acile alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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