Sivas'ta Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İmranlı'dan Sivas istikametine giden otomobil ile traktör çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesi Sivas-Erzincan Bulvarında meydana geldi. İmranlı'dan Sivas istikametine seyir halinde olan C.T. idaresindeki 35 AGA 546 plakalı otomobil ile aynı istikamette olan N.K. idaresindeki 58 EP 184 plakalı traktör çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçta bulunan yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralılar İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

