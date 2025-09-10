Haberler

Sivas'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta iki otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesi kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Erzincan istikametine seyir halinde olana M.K. idaresindeki 06 ET 3386 plakalı otomobil ile E.A. idaresindeki 34 MHK 933 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali sonucu çarpıştı. Kazada savrulan otomobiller kavşağın üzerinde durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki otomobil sürücüsü ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

