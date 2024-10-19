Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Altuntabak Mahallesi Çiçekli Caddesi üzerinde meydana geldi. 58 ABJ 679 plakalı Opel marka otomobil ile 58 AFA 605 plakalı Peugeot marka otomobil sokak kesişimin de çarpıştı. Kazada otomobillerin içerisinde bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa trafik Polis sivas Yaşam Olay Kaza

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: İlk ihbar Mart 2023'te geldi

Bebek katili çete ile ilgili ilk ihbar ne zaman geldi?

 Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

 Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Harun bebeğin hikayesi kahretti

Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Acılı baba isyan etti
Özgür Özel 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu: Namussuzdur, şerefsizdir

'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor? OSIMHEN NEDEN YOK? Antalya- Galatasaray maçında Osimhen neden oynamıyor? ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki! Eskişehirspor Osmanlıspor Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Eskişehirspor Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim) Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.