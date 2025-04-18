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Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Sivas'ta aynı istikamette giden araçlar kaza yaptı.

Sivas'ta aynı istikamette giden araçlar kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 58 BE 877 plakalı Toyota marka araç, Ş.K. idaresindeki 58 TP 841 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 58 TP 841 plakalı araçta bulunan S.H., M.K., G.Y. ve İ.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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