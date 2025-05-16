Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sivas- Ankara yolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim İpek (35) idaresindeki 58 NC 883 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ağır yaralandığı belirlenen İpek, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS