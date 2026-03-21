Otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.30 sıralarında Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi 1 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. F.İ. yönetimindeki 58 ACS 861 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İ.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı