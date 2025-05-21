Sivas'ta Tırda Düzensiz Göçmen ve Kaçak Sigara Yakalandı

Sivas'ta Tırda Düzensiz Göçmen ve Kaçak Sigara Yakalandı
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Sivas'ta emniyet ekipleri tarafından durdurulan iki tırda 7 düzensiz göçmen yakalanırken, çok sayıda kaçak sigara da ele geçirildi. Tır sürücüleri gözaltına alındı.

Sivas'ta emniyet ekiplerince durdurulan iki tırda 7 düzensiz göçmen yakalanırken, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda uygulama yaptı. Göçmen kaçakçılığını önleme çalışmaları çerçevesinde iki tır polis ekiplerince durduruldu. Soğuk asfalt yüklü tırlarda yapılan aramada 7 düzensiz göçmen yakalandı. Büyük çuvalların arasına gizlenen kaçak göçmenler yakalandığında yüzlerinde oluşan şaşkınlık, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca tırların içerisinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin naklini sağlayan 2 tır sürücüsü ise gözaltına alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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