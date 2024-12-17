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Sivas'ta Tıra Çarpan Fiat Tempra Hurdaya Döndü, Sürücü Kurtarıldı

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Sivas'ta meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün Fiat Tempra otomobili park halindeki bir tıra çarptı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta tıra çarpan Fiat Tempra otomobil hurdaya döndü. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Necmettin Erbakan Caddesi 1. Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Y.D. yönetimindeki 05 ACJ 811 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 R 2166 plakalı Man marka tıra çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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