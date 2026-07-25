Sivas’ta tır kayganlaşan yolda devrildi: 1 ağır yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Kayseri-Malatya kara yolu Sivas-Kayseri il sınırı Güneş köyü mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya istikametine gitmekte olan M.K. idaresindeki 44 ADC 685 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Malatya istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı