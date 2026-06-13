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Sivas'ta otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta bir otomobilin takla attığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Çardak mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 23 AEP 422 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücünün yanı sıra araç içeresindeki M.Ö. ve E.F.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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