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Sivas'ta sulama kanalına düşen yaşlı adam aranıyor

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Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşen 96 yaşındaki bir adamın arama çalışmaları devam ediyor. Yakınları tarafından jandarma ve AFAD ekiplerine haber verilen yaşlı adamın bulunması için gölde kapsamlı bir arama çalışması başlatılacak.

Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında meydana geldi. Tekerlekli sandalyeli olan 96 yaşındaki B.Y. iddialara göre sulama kanalına düşerek gözden kayboldu. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) su altı ve üstü arama ekipleri 9 kilometrelik sulama kanalı baştan sona aradı. Gece geç saatlere kadar süren aramada yaşlı adamdan bir ize rastlanılamadı. Yaşlı adamın Gölova gölüne sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine durulurken sabah erken saatlerde gölde kapsamlı bir arama çalışması başlatılacağı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Gölova Sivas AFAD Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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