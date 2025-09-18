Sivas'ta Suç Oranı Yüzde 14 Azaldı, 100 Milyonluk Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte suç oranlarının geçen yılın ilk 8 ayına oranla yüzde 14 azaldığını belirterek, geçtiğimiz ay 100 milyonluk vurgun gerçekleştiren bir suç şebekesinin de çökertildiğini söyledi.

Sivas'ta 2025 yılının ağustos ayı 'Emin Şehir Sivas' Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, asayiş olaylarının azalmasıyla birlikte güzel bir yaz mevsimini geride bıraktıklarını ifade ederek, "8 aylık verilerimizi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda toplam olay sayımız 4 bin 725'ten 4 bin 78'e düşmüş, yani yüzde 14 azalmıştır. Genel aydınlatma oranımız ise yüzde 95 seviyesinden yüzde 99 seviyesine çıkmıştır. Bu memnuniyet verici tablonun güvenlik güçlerimizin azimli çalışmalarının ve siz değerli hemşehrilerimizin sağduyusu sayesinde oluştuğunu özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"809 şahsı adalete teslim ettik"

Vali Şimşek, arama ve yakalama faaliyetlerini son derece önemsediklerini belirterek, "Bu kapsamda son 8 ay içerisinde hapis cezasıyla aranan 809 şahsı yakalayarak adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suçluların sokaklarımızda dolaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde ruhsatsız silahlanmaya karşı da çok kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Son 8 ay içerisinde toplam 403 ruhsatsız silah ele geçirerek, 399 kişi hakkında da yasal işlem yapmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan 98 şahıs yakalandı"

Şimşek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, "İlimizde uyuşturucu ile mücadelemiz 2025 yılında da kararlılıkla sürmektedir. Narkotik ekiplerimizin son 8 ayda gerçekleştirdiği 84 operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan 98 şahıs yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu ile mücadelemiz bundan sonra da kararlılıkla sürecektir" diye konuştu.

100 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Vali Şimşek, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlarımızın mal güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden birini de dolandırıcılık olarak görüyoruz. Bu nedenle güvenlik güçlerimiz, Başsavcılığımız koordinasyonunda çok önemli operasyonlar düzenliyor. Son olarak ağustos ayı içerisinde kendini kamu görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandıran bir suç örgütü, çeşitli illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertilmiştir. Örgütün bugüne kadar 100 milyon TL'lik faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelisi oldukları tespit edilmiştir. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımızı dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları noktasında uyarmak istiyorum" dedi.

Vali Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, yeni göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve ilgili birim amirleri katıldı. - SİVAS