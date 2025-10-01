Haberler

Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ın Samankaya köyünde Engin Özkara ile Ç.T. ve Z.İ.T. arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Engin Özkara ağır yaralanırken, diğer iki kişi de yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen Özkara hayatını kaybetti.

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Samankaya köyünde, Engin Özkara ile Ç.T. ve Z.İ.T. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Engin Özkara ağır yaralanırken Ç.T. ve kızı Z.İ.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Engin Özkara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
