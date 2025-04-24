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Sivas'ta Silah Kaçakçılığına Büyük Operasyon

Sivas'ta Silah Kaçakçılığına Büyük Operasyon
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Sivas merkezli düzenlenen operasyonda Tokat, Ankara ve Balıkesir'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 18 kişiye yasal işlem yapıldı.

Silah kaçakçılığını önlemek amacıyla Sivas merkezli Tokat, Ankara ve Balıkesir illerinde yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi. Şahısların silahları gizlemek için kullandıkları derin dondurucu ve inşaat eldiveni dikkat çekti.

Sivas'ta silah kaçakçılığı önlemek amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Sivas'ın yanı sıra Tokat, Ankara ve Balıkesir'i kapsayan operasyon düzenlendi. 21 ikamet ve 10 araçta yapılan aramalarda; 9 adet farklı marka ve modellerde tabanca, 2 adet yarı otomatik av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 23 adet tabanca şarjörü, bin 472 adet tabanca fişeği, 44 adet av tüfeği kartuşu, 78 adet kurusıkı fişeği, 14 adet Sikke ele geçirildi. Derin dondurucu, inşaat eldiveni gibi yerlere silah saklayan 18 kişiye yasal işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde Yasadışı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik ekiplerimizce yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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