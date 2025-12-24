Sivas Valisi, servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sabah saatlerinde merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Sivas'ta sabah saatlerinde meydana gelen servis kazasında 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, yaralıları hastanede ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Şimşek, hastane çıkışı açıklamalarda bulundu.

"Çok şükür durumları iyi, hayati tehlikeleri yok"

Hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade eden Vali Şimşek, "Merkeze bağlı Alahacı köyümüzden Yıldız Beldemize lise öğrencilerimizi taşıyan servis aracının buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen akabinde jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ilimiz merkezindeki çeşitli hastanelerde şu anda tedavi altında. Bu kaza sonucunda 14 öğrencimiz ile servis şoförümüz çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandılar. 2 öğrencimizin orta düzeyli yaralandığını değerlendiriyoruz. Bizler de şu anda hastanedeyiz ve yaralılarımızı yerinde ziyaret ettik. Çok şükür durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Ben kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum" dedi. - SİVAS