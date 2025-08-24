Sivas'ta Şantiye İşçisi Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir şantiye işçisi geri manevra yapan kamyonun altında kalarak öldü.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın İmranlı ilçesinde İmranlı barajı çevresinde devam eden yol inşaatında yaşandı. 38 yaşındaki Zeki Aslan, geri manevra yapan 23 DY 229 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kafasından ağır yaralanan Aslan olay yerinde öldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS