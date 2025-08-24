Sivas'ta Şantiye İşçisi Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Şantiye İşçisi Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir yol inşaatında çalışan 38 yaşındaki Zeki Aslan, geri manevra yapan bir hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir şantiye işçisi geri manevra yapan kamyonun altında kalarak öldü.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın İmranlı ilçesinde İmranlı barajı çevresinde devam eden yol inşaatında yaşandı. 38 yaşındaki Zeki Aslan, geri manevra yapan 23 DY 229 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kafasından ağır yaralanan Aslan olay yerinde öldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otel işletmecisini isyan ettiren görüntü: Böyle yaşanmaz

Bunlar insan olamaz! İşletmeci odanın halini paylaşıp isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.