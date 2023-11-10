Sivas'ta patates tarlası kavgası kanlı bitti

SİVAS'ta Mesut Özer'i (32), patates tarlasının kiralanması konusunda çıkan tartışmada tabanca ile sırtından vurarak yaraladıktan sonra yerde de darbeden tutuklu 2 sanıktan İsmail Akın (31), "Mesut Özer'in köyde bulunduğumuz evi kurşunlaması sonucu bu olay yaşandı. Olay esnasında da ben silahı çekip bize ateş edecek sandım. Ben göğüs ya da baş kısmına hedef almadım. Vurulduğunu anlamadım. Kendimi koruma amaçlı yaptım" dedi. Diğer sanık Ruşen Yıldız (45) ise "Vurulduğunu bilseydim dövmezdim. Bizim birini öldürmek gibi bir amacımız olmadı" diye konuştu.

Olay, 20 Mayıs günü Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Mesut Özer ile Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, tatil için ayrı araçlarla Çınarlı'ya geldi. Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet bulunan Mesut Özer'i gece saatlerinde telefonla arayarak konuşmak için çağırdı. Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ruşen Yıldız, iddiaya göre Mesut Özer'e kafa attı. İkili arasında yaşanan kavga sırasında ise Ruşen Yıldız'ın yanında bulunan İsmail Akın, montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkararak, Mesut Özer'in sırtına 2 el ateş etti. Yere düşen Özer'i, İsmail Akın ile Ruşen Yıldız uzun süre darbetti. Şüpheliler daha sonra araçla kaçtı. Yaşanan o anlar ise köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Köylülerin yardımıyla Mesut Özer, ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 hafta yoğun bakımda tedavi altına alınan Özer, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra taburcu edildi.

Şüpheliler, 4 Ağustos günü kendi istekleriyle teslim olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şüpheliler, ilk kez hakim karşısına çıktı.

'VURULDUĞUNU BİLSEYDİM DÖVMEZDİM'

Şüphelilerden Ruşen Yıldız, Mesut Özer'in kendilerine küfrettiğini söyleyerek, "Olaydan önce evimizin önünde biri küfredip tabanca ile ateş açtı. Bunu yapanın Mesut Özer olduğunu öğrendim. Kendisini telefonla aradım. 'Neden böyle bir şey yaptın' diye sordum. Mesut bana 'bu köyde benden başka kimse iş yapamayacak' dedi. Küfür ve hakaretler etti. Daha sonra köyde gezinirken karşılaştık ve kendisi ile konuşmaya çalıştım. Ben bir anda tabanca ile bana ateş edecek sandım ve ona kafa atmaya çalıştım. O da bana vuruyordu. Yanımdaki arkadaşım İsmail'de silah olduğunu bilmiyordum. Ben kendi silahımı eve bırakmıştım. Silah sesini duyunca İsmail'in havaya ateş açtığını sandım. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Vurulduğunu bilseydim dövmezdim. Bizim birini öldürmek gibi bir amacımız olmadı. Vurulduğunu bile anlamadık" dedi.

'KENDİMİ KORUMA AMAÇLI ATEŞ ETTİM'

İsmail Akın ise evlerinin kurşunlanması sonucu bu olayın yaşandığını iddia ederek, "Olay esnasında tabancam doluydu. Ben Mesut'un bize ateş edeceğini düşündüm. O yüzden bacaklarına ateş ettim. Ben göğüs ya da baş kısmına hedef almadım. Bize sürekli küfrediyordu. Kendimi koruma amaçlı yaptım. Vurulduğunu anlamadım, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Ruşen Yıldız ve İsmail Akın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.