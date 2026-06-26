Panelvanın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Sivas'ta panelvanın çarptığı 17 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kılavuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E. idaresindeki 55 AEZ 925 plakalı panelvan, elektrikli bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan N.B.'ye (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 17 yaşındaki N.B. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bisiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasında yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı