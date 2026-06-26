Haberler

Panelvanın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Panelvanın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta panelvanın çarptığı 17 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta panelvanın çarptığı 17 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kılavuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E. idaresindeki 55 AEZ 925 plakalı panelvan, elektrikli bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan N.B.'ye (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 17 yaşındaki N.B. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bisiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasında yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor

Ve beklenen karar açıklandı!
Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Erdoğan'ın karnelerini alan milyonlarca öğrenciye bir mesajı var
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler