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Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Çin Cipi Yan Yattı, Sürücü Yaralandı

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yandan çarptığı Chery marka çip yan yattı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta otomobilin yandan çarptığı Çin cipi Chery yan yattı, sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 58 ACN 117 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.Ü. idaresindeki 38 HN 223 plakalı Chery marka cipe yandan çarptı. Kazada 38 HN 223 plakalı cip yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cipin yaralı sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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