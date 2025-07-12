Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Sivas'ta şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gürün ilçesi Konakpınar mevkiinde meydana geldi. B.U. idaresindeki 60 ACE 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçtu. Takla atarak ters durabilen araçtaki sürücü B.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.U. ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS