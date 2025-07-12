Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu sürücü B.U. ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gürün ilçesi Konakpınar mevkiinde meydana geldi. B.U. idaresindeki 60 ACE 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçtu. Takla atarak ters durabilen araçtaki sürücü B.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.U. ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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