Sivas’ta Otomobil Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Sivas’ta Otomobil Kazasında 4 Kişi Yaralandı
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kazaya karışan araçlar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. M.S. idaresindeki 58 SG 633 plakalı Toyota marka otomobil, E.A. idaresindeki 07 RG 756 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.S. ve S.S. ambulanslarla Malatya'nın Darende ilçesine, ağır yaralı S.A. ve E.A. ise Sivas'a sevk edildi. Kaza nedeniyle Fiat otomobildeki boyanın devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi beyaza büründü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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