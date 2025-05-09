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Sivas'ta Otomobil Bariyere Saplandı: Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Otomobil Bariyere Saplandı: Sürücü Yaralandı
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Sivas-Kayseri karayolunda bir otomobilin bariyere saplanması sonucu sürücüsü yaralandı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Sivas'ta feci kaza: Tofaş bariyere ok gibi saplandı, sürücüsü yaralandı

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere saplandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. A.S. idaresindeki 58 NY 616 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere saplandı. Kazada yaralanan sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılan A.S., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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