Sivas'ta Otobüs Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Sivas'ta Otobüs Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken, otobüsün sürücüsü yapılan işlemler sonrası tutuklandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği otobüsün sürücüsü tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkarak dağ yamacına çarpan otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Ağrı'dan İzmir istikametine gitmekte olan Has Ağrılı firmasına ait 34 CZH 636 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünün şoförü O.K. gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü O.K., tutuklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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