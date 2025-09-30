Sivas'ta Otobüs Kazası: Çok Sayıda Sağlık Ekibi Sevk Edildi

Sivas'ta Çamlıbel Geçidi'nde otobüs kazası meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Tokat kara yolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde meydana geldi. Yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. - SİVAS