Sivas'ta Otobüs Kazası: 1'i Ağır 13 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan karayolu Gölova ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Bir tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. - SİVAS