Sivas'ta Otobüs Kazası: 1'i Ağır 13 Yaralı
Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçe sınırlarında meydana gelen otobüs kazasında bir tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 1'i ağır toplam 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan karayolu Gölova ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Bir tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa