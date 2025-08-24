Sivas'ta Otluk Alanda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Sivas'ta Kızılırmak Mahallesi'nde bir otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında bir kulübe zarar gördü.

Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında bir kulübe zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kızılırmak Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan boş arazide çıktı. Araziden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında bir kulübe zarar gördü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
