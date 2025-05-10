Sivas'ta Minibüs Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Sivas'ta havalimanı yolunda çıkan yangın, bir servis minibüsünü tamamen yok etti. Araçta bulunanlar hızla tahliye oldu.
Sivas'ta yangın çıkan minibüs, itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde havalimanı yolu üzerinde yaşandı. Hava limanı istikametine yolcu götüren 58 S 0275 plakalı servis minibüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtakiler inerek canlarını kurtardı. İtfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa