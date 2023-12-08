Sivas'ta Kuruyemiş Dükkanına Giren 4 Kadın Hırsız Kameralara Yakalandı

Sivas'ta gece bir kuruyemiş dükkanına giren 4 kadın hırsız kameralara yakalandı. İş yeri sahibi, 200 liralık kuruyemiş çalan hırsızların bin liralık çadırı yırtarak zarar verdiklerini belirterek, "İhtiyacı varsa gelsin istesin" dedi.

Olay, 6 Aralık'ta Çarşıbaşı Mahallesi Şemsi Sivasi Caddesi'nde meydana geldi. 4 kadın, gece saat 03.45 sularında perakende sebze hali altında bulunan kuruyemiş dükkanları önüne geldi. 4 kadından birisi gözcülük yaparken, diğer 3'ü tezgahların üzerini kapatan brandaları kesti. Tezgahlarda bulunan fındık, Antep fıstığı ve diğer kuruyemişlerden hem ceplerine hem de poşetlere dolduran kadınların rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"Helali hoş olsun, biz çalınan malzemede değiliz"

Dükkan sahibi Yusuf Bulut, "Gece saat 3 buçuk sıralarında kameralardan sinyal geldi. Telefondan açtığımızda kızlar poşetlerini dolduruyordu. Çadırlarımızı yırtmışlardı. Devamlı geliyorlar. Bir tek kızlar da değil, diğerleri de geliyor. Bilmiyoruz sanıyorlar. Biz bunların hepsinden haberdarız ama söylemiyoruz. Kız çocuğu veya erkek çocuğu fark etmez, aldıkları cezaya değmez. Daha çok kuruyemiş çalıyorlar. Fındık, Antep fıstığı, incir ve köme çalıyorlar. Tezgahları kapatan çadırlarımız yırtılmıştı. Hepsi birbirine karıştırılmıştı. Poşetleri doldurabildikleri kadar doldurmuşlar. Aynı zamanda ceplerini de doldurmuşlar. Helali hoş olsun, biz çalınan malzemede değiliz. İnsanlar bizi yanlış anlamasın. Tek dediğimiz şey şu; ihtiyacınız varsa gelin. Aldıkları 200 liralık kuruyemiş, bin liralık çadırımızı yırtıyorlar. İhtiyacı varsa gelsin istesin, 1 kilo veremem de yarım kilo veririm. Benim de gücüm ona yeter. Ama yardımcı oluruz, kimseyi mağdur etmeyiz" dedi. - SİVAS