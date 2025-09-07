Haberler

Sivas'ta Kovalamaca Sonrası Binaya Çarpan Otomobil, Sakinleri Korkuttu

Sivas'ta Kovalamaca Sonrası Binaya Çarpan Otomobil, Sakinleri Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında bir apartmanın merdivenlerine çarptı. Çarpma sonrası bina sakinleri deprem olduğunu zannetti. Olayda bir kişi yakalanırken, diğeri kaçtı.

Sivas'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında bir binanın merdivenlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bina sakinleri deprem olduğunu zannetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Vişneli Cami Sokak'ta meydana geldi. 58 AGT 065 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen araç, kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak bir apartmanın girişindeki merdivenlere çarptı. Apartman sakinleri çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü duydu ve deprem olduğunu zannetti. Polis ekipleri olay yerine kısa sürede sevk edildi. Araçta buluna kimliği belirsiz şahıslardan biri yakalanırken, diğeri kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

"Ne oluyor diye cama çıkıp baktım ki araç apartmana çarpmış"

Çarpmanın etkisiyle çok korktuğunu ifade eden apartman sakinlerinden Rukiye Alkışla, "Evdeydim çarpmanın etkisiyle çok korktum. Deprem oluyor zannettim. Hastayım evden çıkamıyorum zaten, ne oluyor diye cama çıkıp baktım ki araç apartmana çarpmış. Ben burada yalnız yaşıyorum merdivenler de zarar gördü orayı da yaptırsınlar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi

Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya'da teslim oldu

Yakalama emri çıkarılan Emniyet Müdürü'yle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı tarihi değişti

Galatasaray'ın maçının tarihi değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.