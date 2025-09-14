Haberler

Sivas'ta Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kıran Sürücü Kaza Yaptı

Sivas'ta Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kıran Sürücü Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir sürücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç şarampole inerek parçalandı, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta önüne çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü direksiyonu kırdı. Şarampole çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan Karayolu, Sivas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan 61 LA 553 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü H.Ş, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç şarampole girdi. Toprak zemine çarpan aracın parçalanarak kullanılmaz hale gelmesi dikkat çekti. Kazada sürücü ve araçta bulunan S.Ş ve M.Ş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Tartışma bir anda kana bulandı! Baba ve 14 yaşındaki kızı vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.