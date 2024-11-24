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Sivas'ta Kış Şartları: Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı

Sivas'ta Kış Şartları: Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal alanda mahsur kalan bir çoban, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. 112'yi arayarak yardım isteyen çoban, kapanan yolun açılmasıyla birlikte sürüsüyle birlikte ilçe merkezine ulaştı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal alanda sürüsü ile birlikte mahsur kalan çoban, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta gün boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Altınyayla ilçesinde kardan dolayı kırsal bölgede mahsur kalan çoban ve koyun sürüsünün imdadına İlçe Özel İdare ekipleri yetişti. 112'yi arayarak yardım isteyen çoban, kapanan yolun açılmasıyla sürüsü ile birlikte ilçe merkezine ulaştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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