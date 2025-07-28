Sivas'ta Kene Tutunması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kene Tutunması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta kene tutunması sonucu hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki kadın, tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Böylece kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Sivas'ta kene tutunması sonucu hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi. 50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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