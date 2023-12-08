Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, bir sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişiye başka bir araç çarptı. Kazada yardıma giden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta kaza yapan sürücüye ve ona yardım etmek isteyen 2 kişiye başka bir araç çarptı. Kazada yardıma giden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. F.Y. idaresindeki 50 SB 370 plakalı araç viraj girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Daha sonra sürücü aracını yol kenarına çekti. Arkadan gelen 34 KFY 49 plakalı araç sürücüsü Raşit Özdemir, aracını yol kenarına çekip yanında bulunan Mert Eren Öcal ile kaza yapan sürücüye yardıma gitti. O esnada M.İ. idaresindeki 34 GZY 822 plakalı hafif ticari araç, duramayarak bir önceki kazaya daldı. Kaza yapan sürücüye yardıma giden Mert Eren Öcal ve Raşit Özdemir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. 50 SB 370 plakalı araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mert Eren Öcal ve Raşit Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mert Eren Sivas Kurtarma Ölüm Yaralanma Soruşturma Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Cumartesi MEB okullar tatil mi? Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Konya su kesintisi listesi! Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Bursa su kesintisi listesi! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 8 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title